Раскрыты отличия бутилированной воды от фильтрованной

Бутилированная вода

Бутилированную воду фильтруют на промышленных установках обратного осмоса. В процессе убираются все примеси и природные минералы, после чего воду искусственно минерализуют на усмотрение производителя. Однако у такой воды есть несколько минусов.

Во-первых, пластиковые бутылки могут выделять вредные химические вещества под воздействием тепла или солнечного света. Во-вторых, это не экологично, так как тара разлагается тысячу лет, выделяя углекислый газ в атмосферу.

Фильтрованная вода

Домашний фильтр очищает водопроводную воду от нежелательных примесей, а также избавляет ее от запаха и вкуса хлора. В результате фильтрованная вода не отличается от бутилированной по составу.

Существует два варианта установки: фильтр-кувшин и фильтр под мойку. Они также могут быть оснащены минерализаторами.