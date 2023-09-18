Раскрыты отличия бутилированной воды от фильтрованной
Эксперт по очистке воды Веселая: тара бутилированной воды разлагается тысячу лет.
Основные отличия бутилированной воды от фильтрованной назвала в беседе с «Мослентой» эксперт европейской группы компаний в области технологий очистки воды BWT Алевтина Веселая. Она напомнила, что тара бутилированной воды разлагается тысячу лет, а за домашними фильтрами нужно следить и регулярно менять им картриджи.
По ее словам, сейчас большинство москвичей предпочитают самостоятельно доочищать проточную воду из водопровода.
Один из вариантов самостоятельной очистки воды — кипячение. Этот метод давно считается неэффективным, так как не убирает из нее хлор
Алевтина Веселая
эксперт BWT
Бутилированная вода
Бутилированную воду фильтруют на промышленных установках обратного осмоса. В процессе убираются все примеси и природные минералы, после чего воду искусственно минерализуют на усмотрение производителя. Однако у такой воды есть несколько минусов.
Во-первых, пластиковые бутылки могут выделять вредные химические вещества под воздействием тепла или солнечного света. Во-вторых, это не экологично, так как тара разлагается тысячу лет, выделяя углекислый газ в атмосферу.
Фильтрованная вода
Домашний фильтр очищает водопроводную воду от нежелательных примесей, а также избавляет ее от запаха и вкуса хлора. В результате фильтрованная вода не отличается от бутилированной по составу.
Существует два варианта установки: фильтр-кувшин и фильтр под мойку. Они также могут быть оснащены минерализаторами.
Фильтры требуют ухода: они истрачивают свой ресурс, сменные модули необходимо регулярно менять, чтобы вода оставалась безопасной.
При выборе воды или фильтра специалисты рекомендует обращать внимание на следующие элементы.
- Магний, он придает воде сладковатый вкус. Необходим для здоровья человека, так как помогает регулировать функции нервов и мышц, уровень сахара в крови, поддерживает здоровье костей.
- Кремний. Он не оказывает прямого влияния на вкус воды. Необходим для поддержания здоровья кожи, волос и ногтей.
- Селен может придать воде металлический привкус, но это важный антиоксидант, который помогает предотвратить повреждение клеток и поддерживать здоровую иммунную систему.
- Цинк придает воде слегка сладковатый и металлический привкус. Он предупреждает многие заболевания и укрепляет иммунитет, помогая бороться с вирусами. С помощью цинка в организме регулируются воспалительные процессы.
Ранее москвичи поспорили о пригодности употребления воды из-под крана.