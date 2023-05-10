Москвичи поспорили о пригодности употребления воды из-под крана

О пригодности употребления воды из-под крана в комментариях под соответствующей публикацией в группе «Топ ВАО г. Москвы» во «ВКонтакте» поспорили жители столицы. Многие из них признались, что без страха пьют такую воды, однако нашлись и те, кто наотрез отказываются это делать и употребляет исключительно бутилированную.

«А в магазине что, не из-под крана? Та же вода, только прогнанная через фильтры. В воде из-под крана ничего страшного нет», «Покупаем 19 литров бутыли. Из-под крана не пьем. У нас одна жизнь и рисковать не хочется», «Пьем, но прогнанную через фильтр», «Нет. Покупаем. Заметила, что вода из-под крана, даже пропущенная через фильтр, в прозрачном чайнике образует накипь», — прокомментировали юзеры.

Кроме того, некоторые пользователи рассказали, что могут пить воду из-под крана только в случае, если ее прокипятить.

Ранее несколько детей госпитализировали после употребления воды в одной из школ в центре столицы. Предварительно, причиной отравления стал антисептик.