Столичная домработница заявила о наплевательском отношении москвичей к чистоте

О наплевательском отношении москвичей к чистоте рассказала столичная домработница Ольга в разговоре с «Мослентой».

«К сожалению или к счастью, москвичи не убираются и им за бардак в квартирах совершенно не стыдно. Если ты приходишь к клиенту, а он пытается тебе помочь или извиняется за состояние своей квартиры, скорее всего он сам — приезжий», — заявила Ольга.

По словам домработницы, к ее услугам чаще прибегают много работающие молодые мужчины 28-35 лет. Отличительной чертой их квартир женщина назвала минимализм. «Там нет ни ковров, ни каких-то баночек-скляночек, ни какой-то лишней мелочевки», — пояснила героиня интервью.

Ранее объявление о поиске домработницы в Москве возмутило россиян. Женщину, искавшую помощницу для уборки квартиры, обвинили в национализме.