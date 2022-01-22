Россиян возмутило объявление о поиске домработницы

Жительница Москвы дала объявление в Facebook-группу Airport/Sokol Da Neighborhood о поиске домработницы для уборки квартиры. Текст объявления возмутил пользователей сети.

«Соседи, никто не может посоветовать филиппинку для уборки квартиры? Нужна на два раза в неделю», — говорится в сообщении. Некоторые россияне увидели в данном тексте проявление национализма, а также поинтересовались, чем работницы с Филиппин отличаются от российских. В комментариях им пояснили, что филиппинки работают по европейским стандартам и быстро справляются со своими обязанностями.

«Интересно, это проявление национализма или нет?», «Вот уж кого не посоветую, хорошо убирают только первый раз, а потом по нисходящей, все хуже и хуже, до полного негодования, у меня так было», «Национальный характер. На ухо не садятся и шустрят, как электровеники до отбоя», — прокомментировали юзеры.

Ранее москвичи удивились объявлению разыскивающего свою любовь путешественника.