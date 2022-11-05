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17:56, 05 ноября 2022
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Виктория Боня раскрыла свое отношение к деньгам

Виктория Боня раскрыла свое отношение к деньгам
Фото: Виктория Боня / РИА Новости

Свое отношение к деньгам раскрыла телеведущая и блогер Виктория Боня в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). По ее мнению, деньги должны доставаться легко и легко уходить.

«Я помню момент, когда человек потратился и расстроился из-за этого. Я ему говорю: так это же просто деньги. Он не мог поверить, что я такое сказала. Я очень легко отношусь к деньгам», — призналась знаменитость.

Ранее Боня высказала свое отношение к связям с женатыми мужчинами. «В определенный момент, после одной истории с женатым, я дала себе слово, что для меня это табу», — заявила звезда.

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