Виктория Боня раскрыла свое отношение к деньгам

Свое отношение к деньгам раскрыла телеведущая и блогер Виктория Боня в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). По ее мнению, деньги должны доставаться легко и легко уходить.

«Я помню момент, когда человек потратился и расстроился из-за этого. Я ему говорю: так это же просто деньги. Он не мог поверить, что я такое сказала. Я очень легко отношусь к деньгам», — призналась знаменитость.

Ранее Боня высказала свое отношение к связям с женатыми мужчинами. «В определенный момент, после одной истории с женатым, я дала себе слово, что для меня это табу», — заявила звезда.