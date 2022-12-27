Россияне высказали свое отношение к фейерверкам в новогоднюю ночь

Свое отношение к фейерверкам в новогоднюю ночь высказали 1600 россиян в ходе опроса сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«Больше всего россиян в новогоднюю ночь раздражает шум от фейерверков и петард: о том, что многочасовой салют за окном вызывает исключительно негативные эмоции, рассказал каждый четвертый опрошенный (24 процента). При этом женщин (30 процентов) салюты нервируют чаще, чем мужчин (18 процентов)», — говорится в результатах исследования.

Кроме того, среди раздражающих факторов в Новый год россияне назвали поднадоевшую программу по телевизору (12 процентов), обилие алкоголя и пьяных людей (10 процентов), большое количество еды (два процента). Также по одному проценту респондентов отметили недовольство из-за недосыпа, одиночества, быстротечности праздника и одержимости окружающих торжеством.

Ранее МЧС напомнило о запрете фейерверков в новогоднюю ночь в Москве: в праздник действует закон, запрещающий использовать пиротехнику после 23 часов.