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22:08, 20 декабря 2022
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МЧС напомнило о запрете фейерверков в новогоднюю ночь в Москве

МЧС напомнило о запрете фейерверков в новогоднюю ночь в Москве
Фото: Андрей Любимов / Агентство «Москва»

О запрете на запуск фейерверков в новогоднюю ночь сообщило ТАСС ГУ МЧС по Москве. В ведомстве напомнили о законе, запрещающем использовать пиротехнику после 23 часов.

«Отмечу, что запуск фейерверков в городе у нас разрешается только в определенное время — с 7 до 23 часов. Здесь речь идет уже о законе "О тишине"», — заявил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Александр Бобров. Представитель МЧС добавил, что власти города не планируют запускать в праздники высотные фейерверки.

Ранее правила запуска фейерверков напомнили в Роскачестве. Взрывать пиротехнические изделия запрещено в помещениях, на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий, отметили в ведомстве.

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