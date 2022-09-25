Стало известно отношение уличных музыкантов к своим инструментам

Отношение уличных музыкантов к своим инструментам стало известно «Мосленте» после изучения рассказа Александра Куприна «Белый пудель».

«Случалось иногда, что ночью, во время ночлега где-нибудь на грязном постоялом дворе, шарманка, стоявшая на полу рядом с дедушкиным изголовьем, вдруг издавала слабый звук — печальный, одинокий и дрожащий, точно старческий вздох. Тогда Лодыжкин тихо гладил ее по резному боку и шептал ласково: — Что, брат? Жалуешься?.. А ты терпи...» — процитировала «Мослента» фрагмент произведения.

В рассказе отмечается большая любовь шарманщика к своему инструменту. «Дедушка Мартын Лодыжкин любил свою шарманку так, как можно любить только живое, близкое, пожалуй, даже родственное существо», — писал Куприн.

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