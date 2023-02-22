Москвичи назвали любимые способы скоротать время в метро

Любимые способы скоротать время в метро назвали три тысячи москвичей в ходе опроса сервисом экспресс-доставки Dostavista. Соответствующие данные появились в распоряжении «Мосленты».

Большинство респондентов — 31 процент — слушают в подземке музыку. Так, любимыми жанрами у москвичей оказались рок, рэп и поп-музыка. 28 процентов опрошенных обычно читают новости, а 15 — книги. Наиболее популярные литературные жанры — фантастика, исторические произведения и детективы. Развлекаются играми семь процентов пассажиров, а еще 17 процентов предпочитают просто ехать до пункта назначения, не занимаясь больше ничем.

Также выяснилось, что 29 процентов москвичей хотя бы однажды знакомились в метро. При этом 42 процента опрошенных мужчин, по данным аналитиков, считают метро одним из самых подходящих мест для знакомств, тогда как из респондентов женского пола так думают лишь 15 процентов.

Ранее москвичи обсудили адекватность танцующих пассажиров в метро. Поводом для дискуссии стала видеозапись, на которой запечатлена танцующая в вагоне девушка.