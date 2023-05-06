Павел Артемьев рассказал о своем отношении к Андрею Вознесенскому

Об изменившемся отношении к поэту Андрею Вознесенскому заявил «Мосленте» актер, певец и музыкант, экс-солист группы «Корни» Павел Артемьев. 17 мая в спектакле «Не могу приехать. Цветет миндаль» он предстанет перед столичным зрителем в образе литератора.

«Могу сказать, что сильно вживаться в роль мне не пришлось. Все шло от самого материала. Мы с режиссером Романом Шаляпиным разбирали и стихи Вознесенского, и его биографию. На сцене я не стараюсь специально копировать поэта. Это было бы, думаю, невозможно. Я стараюсь идти от себя, от того, как сам вижу этот образ», — поделился Артемьев.

Артист отметил, что пообщаться с Вознесенским лично ему не довелось, однако многие мысли поэта ему созвучны. В процессе подготовки спектакля он понял, что у него с литератором очень схожий ход мысли.

«Мое впечатление о Вознесенском изменилось во время этой работы. И это была перемена в лучшую сторону. Каких-то фактов я, честно говоря, не знал. Несмотря на то, что я и раньше участвовал в поэтических спектаклях, в том числе и основанных на стихах Вознесенского, я не настолько глубоко погружался в саму его историю. В этот раз было больше биографического материала, и мне удалось узнать много нового», — рассказал собеседник «Мосленты».

В итоге Вознесенский стал для Артемьева намного интереснее, как человек. Поступки поэта открылись для актера с новой стороны, о которой раньше он не подозревал и не задумывался.

«И я очень рад этому знакомству», — подчеркнул Артемьев.

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