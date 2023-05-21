Известный китаевед раскрыла отношение россиян к изучению языка

Отношение россиян к изучению иностранных языков описала в интервью «Мосленте» известный китаевед, создательница школы китайского языка и чемпион мира по китайскому языку Анна Кузина. Она отметила, что за последние 20 лет в этом отношении наблюдается прогресс.

«И тогда, и сейчас были и есть люди, которые считают стремление изучать китайский чем-то очень странным и крутят пальцем у виска. Сейчас, когда у нас есть доступ практически к любой информации, это удивительно. А тогда, в самом начале 2000-х, были те, кто напрямую спрашивал: "Тебе зачем китайский? Выйти замуж за китайца, да"?» — рассказала эксперт.

Кузина отметила, что еще пять лет назад россияне были более подвержены негативным стереотипам о Китае. Однако, по ее словам, за последние годы люди стали гораздо более открыты для изучения языков. «Те, кто изучает иностранные языки и путешествует по миру, воспринимают все совершенно иначе. Они понимают, что в мире просто есть множество разных культур, между ними есть отличия, но это не делает какую-то культуру лучше или хуже другой», — отметила она.

Ранее Кузина назвала самую большую сложность при изучении китайского языка. По ее словам, это фонетика.