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Стилист по нижнему белью для женщин рассказал об отношении жены к его работе

Стилист по нижнему белью для женщин рассказал об отношении жены к его работе
Фото: страница Андрея Коцюкевича во «ВКонтакте»

Столичный стилист по подпору нижнего белья для женщин с большой грудью Андрей Коцюкевич рассказал «Мосленте» об отношении жены к его работе.

«Моя супруга смирилась с моей профессией. Впрочем, она знает, что я уже давным-давно не работаю в примерочных. Мое дело — управление бизнесом. Но периодические она все же ревнует», — поделился он.

Коцюкевич добавил, что жена часто говорит ему о желании увеличить свой бюст. «Она уверена, что мне нравится очень большая грудь. Но я ее каждый раз отговариваю», — сказал собеседник «Мосленты».

Ранее известная российская актриса, эстрадная певица, теле- и радиоведущая, экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала о проблемах с большой грудью и принятии себя.

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