Известный поэт высказался об отношении провинциальных жителей к москвичам

Об отношении провинциальных жителей к москвичам в интервью «Москвич Mag» высказался известный российский поэт, литературный критик, литературовед, издатель и переводчик Дмитрий Кузьмин. По его словам, в других российских городах столичных жителей считают «зажравшимися».

«Москвичом по умолчанию начинаешь себя особенно остро чувствовать потому, что другие тебя воспринимают как того, у кого все есть. За то, что тебе так легко дается труднодоступное для жителей провинции — столичные заработки, столичный сервис, столичная транспортная доступность», — сказал он.

Кузьмин уточнил, что, по мнению жителей провинциальных городов, быть профессионалом в Москве — не подвиг, а самое обычное дело, норма. В российской глубинке профи заслуживают особого уважения.

Ранее отличительное качество москвичей назвала известная писательница Виктория Токарева. По ее мнению, жители столицы менее интеллигентные, чем петербуржцы.