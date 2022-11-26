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21:45, 26 ноября 2022
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Известная писательница назвала отличительное качество москвичей

Известная писательница назвала отличительное качество москвичей
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Отличительное качество москвичей назвала в интервью «Москвич Mag» известная писательница, редактор и автор сценария популярных советских фильмов «Джентльмены удачи» и «Мимино» Виктория Токарева. По ее мнению, жители столицы менее интеллигентные, чем петербуржцы.

«Я не знаю, как живут люди в других городах. Но мне кажется, что жить можно только в Москве и Ленинграде. Все остальное — провинция. И в хорошем, и в плохом смысле этого слова. К слову, ленинградская интеллигенция отличается от московской, они как-то поинтеллигентнее», — заявила она.

При этом Токарева отметила, что если бы не вышла замуж за москвича, она не смогла бы пробиться и стать знаменитой.

Ранее отличительное качество москвичей назвал музыкант Сергей Летов. По его словам, он застал времена, когда большинство жителей столицы отличала исключительная набожность.

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