Известная писательница назвала отличительное качество москвичей

Отличительное качество москвичей назвала в интервью «Москвич Mag» известная писательница, редактор и автор сценария популярных советских фильмов «Джентльмены удачи» и «Мимино» Виктория Токарева. По ее мнению, жители столицы менее интеллигентные, чем петербуржцы.

«Я не знаю, как живут люди в других городах. Но мне кажется, что жить можно только в Москве и Ленинграде. Все остальное — провинция. И в хорошем, и в плохом смысле этого слова. К слову, ленинградская интеллигенция отличается от московской, они как-то поинтеллигентнее», — заявила она.

При этом Токарева отметила, что если бы не вышла замуж за москвича, она не смогла бы пробиться и стать знаменитой.

Ранее отличительное качество москвичей назвал музыкант Сергей Летов. По его словам, он застал времена, когда большинство жителей столицы отличала исключительная набожность.