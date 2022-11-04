Психолог назвала самые частые ошибки в отношениях родителей и ребенка

Самые частые ошибки в отношениях родителей и ребенка назвала «Мосленте» психолог, наставник, духовный практик и предприниматель Ирина Леонова. Первая из них — раннее перекладывание ответственности взрослого на ребенка.

«Куда поехать отдыхать, пойдет ли ребенок в школу в этом году или следующем, во сколько вставать и ложиться, — все эти решения принимают родители, а ребенок следует установленным решениям. Для психики ребенка жизненно необходимо иметь понятный план действий и рамки, в которых он будет жить. После 7–8 лет, постепенно, вы будете давать ему возможность участвовать в принятии семейных решений, учитывая его мнение», — объяснила Леонова.

Кроме того, психолог советует не делиться с ребенком своими проблемами. Это, по ее словам, не позволяет ему чувствовать себя защищенным. Не следует рассказывать детям о проблемах на работе или кризисе в стране, иначе это приведет к парентификации — перестановке ролей в системе рода, где ребенок станет взрослым, решающим проблемы своих родителей.

Манипуляции, тотальная опека, жесткие запреты и несогласованной семейных решений, когда отец и мать дают ребенку противоположные установки, также приведут к проблемам в будущем.

«Каждый запрет вам надо объяснить и самому придерживаться всех созданных запретов. И не нужно кормить чадо с ложки до шести лет. Необходимо давать детям определенную свободу и хвалить за самостоятельность», — добавила психолог.

Эксперт указала, что дети могут страдать и от недостатка ласки со стороны родителей. В таких случаях она рекомендует работать над собой, быть более открытым и помнить, что главное в отношениях с ребенком — личный пример.

Ранее давать детям шанс на ошибку призвал родителей священник Николай Бабкин.