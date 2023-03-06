Григорий Лепс рассказал об отношениях с бывшей женой

О своих отношениях с бывшей женой Анной Шаплыковой рассказал журналистам певец Григорий Лепс, его слова приводит «Комсомольская правда». По словам артиста, они поддерживают общение.

«Мы каждый день видимся и с супругой, и с детьми. Я до сих пор считаю их своей семьей», — сказал музыкант. Он рассказал, что помогает семье финансово и участвует в воспитании детей.

Кроме того, Лепс заявил, что считает развод с Шаплыковой одной из величайших своих ошибок. Он поблагодарил экс-супругу за то, что она не вычеркнула его из своей жизни и позволяет находиться рядом.

Несмотря на постоянное общение с бывшей женой, музыкант признался, что уже завел новый роман с женщиной на 30 лет моложе него. Имя своей спутницы он не раскрыл.

Ранее стало известно, что бывшая жена Павла Прилучного подала на него в суд.