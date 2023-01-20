Россиянка отомстила занявшему парковочное место водителю и попала на видео

«Жильцы дома 11 микрорайона Восточный таким образом наказывают по ночам соседей, поставивших авто на их "личное место", которое они чистят зимой и подметают летом», — пояснили администраторы сообщества.

На опубликованных кадрах видно, как женщина, вооружившись лопатой, закапывает колеса припаркованного авто так, чтобы водителю было тяжело выехать.

Пользователи сети разделились на два лагеря: одни встали на защиту женщины, отметив, что у людей, которые ставят свои авто на расчищенные другими места, нет совести. Другие же указали, что пока парковочное место не куплено официально, его может занимать кто угодно.

«Бывают дворы, где чистит УК трактором, а бывают, где жильцы чистят сами своими руками и своими лопатами. Как можно поставить свою машину на место парковки, не тобой расчищенное? Так паркуются те, у кого нет ни совести, ни уважения к другим», «Ну не знаю. Я чищу парковку на сколько сил хватит. Свою машину откопаю, рядом стоящие. Если место, которое я почистила, заняли, — не проблема, почищу еще», «Эту прыть и энергию использовать бы на очистку всей парковки от снега. И польза, и доброе дело», — прокомментировали юзеры.

Ранее города с самыми вежливыми водителями определили россияне. Москва и Санкт-Петербург оказались в лидерах рейтинга, составленного по итогам проведенного социологического опроса.