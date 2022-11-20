Названы способы обезопасить себя в отопительный сезон

Способы обезопасить себя в отопительный сезон назвала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, косметолог-дерматолог Наталия Гайдаш. По ее словам, сухость воздуха в помещениях в этот период может негативно сказываться на состоянии кожи и «одарить» человека инфекциями.

«Сухой воздух всегда негативно влияет на качество кожи, потому что она начинает плохо увлажняться, ухудшается гидролипидный баланс. В таких случаях кожа гораздо больше подвержена всем воздействиям извне, потому что на ней образуются трещинки и микротравмы, которые чреваты привнесением инфекции», — объяснила специалист.

Компенсировать недостаток влаги в квартире можно несколькими способами, заявила Гайдаш. Самый лучший вариант — увлажнитель воздуха. Такие приборы в идеале нужно поставить в каждой комнате в доме. Поможет также развешивание на батареях мокрых простыней.

В отопительный сезон очень важно правильно заботиться о коже лица, подчеркнула дерматолог. «Нужно использовать максимум увлажняющих средств. Кроме того, необходимо пить достаточное количество воды (примерно два литра в день) и исключить из рациона соленые, острые и перченые продукты, которые берут влагу на себя», — рассказала она.

Полезно употреблять продукты с высоким содержанием воды — свежие фрукты и овощи, в которых много минералов и витаминов, заявила Гайдаш. «Так как зимой их недостаточно, можно компенсировать это с помощью биодобавок — например, коллагена с витамином С», — рассказала она.

Ранее рекомендации по уходу за кожей лица и рук осенью дала врач-дерматолог Зоя Константинова. По ее словам, если в течение года человек использовал кремы с SPF-защитой, правильно очищал и увлажнял кожу, специального и тем более дорогостоящего ухода при смене сезона не потребуется.