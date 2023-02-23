Люди
18:00, 23 февраля 2023
1 мин.

Россиянам назвали выгодные для отпуска месяцы

Россиянам назвали выгодные для отпуска месяцы
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Выгодные для отпуска месяцы назвала россиянам доцент экономического факультета РУДН кафедры бухучета, аудита и статистики Лариса Сорокина. В беседе с «Прайм» она отметила, что это март, август и октябрь.

«Производственный календарь предусматривает наименьшее количество рабочих дней в 2023 году в январе (17 дней) и феврале (18 дней), а наибольшее — в августе (23 дня)», — объяснила она.

Эксперт уточнила, что отпускные рассчитываются по календарным дням и исходят из средней зарплаты за 12 предыдущих месяцев. Так, чем рабочих дней в месяце меньше, тем дороже один день, и тем больше работник теряет за отпускные дни.

Ранее свое отношение к зимним отпускам москвичи раскрыли в опросе банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах». Стало известно, что почти 40 процентов хотят отдохнуть в январе и феврале.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.