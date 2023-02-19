Москвичи раскрыли свое отношение к зимним отпускам

Свое отношение к зимним отпускам москвичи раскрыли в опросе банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах», результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Стало известно, что почти 40 процентов хотят отдохнуть в январе и феврале.

«Около 31 процента респондентов готовы брать отпуск в январе и феврале (20 процентов скорее, 11 процентов определенно). Больше всего желающих в Москве и Московской области, а также на Урале (по 39 процентов), меньше всего на Северном Кавказе (22 процента), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (23 процента)», — сказано в исследовании.

При этом 43 процента респондентов категорически не хотят брать зимний отпуск из-за новогодних каникул. 26 процентов признались, что возьмут передышку на работе, только если попросит работодатель.

19 процентов граждан рассказали, что им нравится отдыхать и летом и зимой, и лишь три процента опрошенных заявили, что предпочитают исключительно зимний отпуск. Остальные 78 процентов граждан делают выбор в пользу летних отпусков.

44 процента опрошенных сообщили, что за последние пять лет ни разу не брали отпуск зимой, еще 26 процентов делали это лишь однажды за пять лет. 21 процент россиян за этот период успели отдохнуть два-три раза. И только десять процентов брали отпуск каждый год в течение последних пяти лет.

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