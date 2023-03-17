Эксперт по туризму назвал подходящие для весеннего отпуска москвичей направления

Подходящие для весеннего отпуска москвичей направления назвал в беседе с «Мослентой» популярный блогер, основатель туристической компании «Море тут» Артем Венскель. В зависимости от бюджета эксперт посоветовал рассмотреть отдых в Краснодарском крае, Венесуэле или Катаре.

«Для пляжного отдыха в России еще не сезон. Можно отправиться в Краснодарский край или Крым, где с конца апреля прогнозируется хорошая погода — можно загорать, дышать морским воздухом», — отметил Венскель. Купаться там еще прохладно, но зато цены в отелях сейчас в два раза ниже, чем в сезон, добавил собеседник «Мосленты».

Отдельно эксперт выделил курортный город Сочи, где до середины апреля можно покататься на лыжах, а после этого спуститься к морю. «Особо отчаянные могут даже искупаться в прохладных волнах. Это интересный контраст», — заметил он.