Названы два самых популярных у россиян направления для путешествия в начале мая

Самые популярные у россиян направления для путешествия в начале мая назвали «Ленте.ру» аналитики сервиса OneTwoTrip. Россияне выбрали для отдыха на майских праздниках Армению и Турцию.

Граждане РФ решили съездить в столицу Армении и в Турцию — в столицу на побережье. Так, 11 процентов опрошенных намереваются поехать в Стамбул. На втором месте по популярности оказался Ереван, куда отправится каждый десятый участник опроса. Замыкает рейтинг актуальных направлений курортный город Анталья, где длинные выходные проведут шесть процентов респондентов.

Кроме того, россияне планируют путешествие и внутри страны. Самым востребованным городом оказался Сочи, который привлек 16,8 процента проголосовавших жителей других городов. Еще путешественники посетят Москву и Санкт-Петербург.

Ранее было определено место столицы в рейтинге лучших городов для жизни.