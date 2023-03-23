Юрист оценил выгоду продления отпуском майских праздников

Выгоду продления майских праздников очередным отпуском в беседе с RT оценил руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. Он отметил, что работник, уходя в отпуск в мае, в любом году потеряет в деньгах, однако в 2023 году меньше, чем обычно.

По его словам, подписывая заявление на отпуск в месяце, в котором мало рабочих дней, работник неизбежно теряет в деньгах, так как оплата одного дня на работе может быть выше, чем оплата отпуска по среднему заработку за последние 12 календарных месяцев.

Южалин подчеркнул, что в мае 2023 года не будет большой разницы по количеству рабочих дней в сравнении с другими месяцами. Например, в нем будет столько рабочих дней, сколько и в апреле этого года, несмотря на то, что в апреле нет длинных выходных.

Ранее доцент экономического факультета РУДН кафедры бухучета, аудита и статистики Лариса Сорокина назвала наиболее выгодными для взятия отпуска месяцами март, август и октябрь.