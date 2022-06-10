Россияне назвали самые перспективные отрасли для карьеры

Самыми перспективными карьерными отраслями россияне считают IT, медицину и нефтегазовую сферу. Об этом сообщили аналитики сервиса SuperJob.

42 процента респондентов назвали сферу информационных технологий, или IT, самой удачной отраслью для работы. 13 процентов опрошенных считают, что лучше всего трудиться в медицине или нефтегазовой отрасли. 11 процентов назвали перспективными тяжелую промышленность и торговлю. В десятку рейтинга также попали строительство, финансы, государственная гражданская служба, сфера услуг и силовые структуры.

Женщины чаще называли перспективными сферы IT, медицины и образования. Мужчины при ответе больше склонялись к нефтегазовой отрасли, тяжелой промышленности, госслужбе и силовым структурам. В опросе участвовало 1600 респондентов из всех округов России.

Ранее россияне назвали самые нежелательные профессии для мужа и жены. Выяснилось, что вступать в брак с сотрудниками силовых ведомств не хочет каждая десятая респондентка.