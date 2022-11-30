14:35, 30 ноября 2022
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Актриса Ирина Старшенбаум высказалась об эмиграции
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
О возможности эмиграции высказалась актриса Ирина Старшенбаум в интервью YouTube-каналу «Вокруг ТВ». Артистка заявила, что не рассматривает переезд в другую страну.
«Честно говоря, мне здесь всегда спокойнее. Уже через две недели, находясь не в России на съемках, я начинаю нервничать, я хочу домой. Здесь у меня силы появляются. Здесь мой род, мой дом, моя семья», — заявила Старшенбаум.
Ранее аналогичным мнением поделилась певица Катя Лель. «Я люблю свою страну. Я, к счастью, патриот и не собираюсь никуда уезжать. Не дождетесь!» — ответила исполнительница на вопрос журналистов.