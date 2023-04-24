Пользователи сети заявили об отсутствии вкуса и стати у Собчак

Новый модный весенний образ телеведущей Ксении Собчак раскритиковали пользователи сети в комментариях под видеозаписью звезды, опубликованной в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Подписчики заявили об отсутствии вкуса и стати у Собчак.