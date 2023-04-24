Пользователи сети заявили об отсутствии вкуса и стати у Собчак
Пользователи сети раскритиковали модный весенний образ телеведущей Собчак.
Новый модный весенний образ телеведущей Ксении Собчак раскритиковали пользователи сети в комментариях под видеозаписью звезды, опубликованной в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Подписчики заявили об отсутствии вкуса и стати у Собчак.
«Не катит. Может, роста и стати не хватает?», «Вкуса нет от слова совсем», «Со стилем у вас явно большие проблемы», «Походка колхозницы, легкости нет», «Неряшливо как-то», — прокомментировали юзеры.
На ролике журналистка позирует в удлиненном пиджаке бирюзово-голубого цвета, юбке-миди темно-бежевого цвета, высоких оранжевых кожаных сапогах на толстом каблуке и с разноцветной сумкой бренда Loewe. Из-под пиджака у нее выглядывает шейный платок.
Ранее Собчак раскрыла стоимость весеннего наряда молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой.