Собчак раскрыла стоимость весеннего наряда молодой жены Петросяна

Стоимость весеннего наряда молодой жены юмориста Евгения Петросяна раскрыла в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак. По ее подсчетам, недавний модный лук Татьяны Брухуновой стоит полмиллиона рублей.

Так, сумка Prada Cleo обошлась супруге юмориста в 315 тысяч рублей, лоферы того же бренда в 95 тысяч рублей, очки фирмы Dior в почти 43 тысячи рублей, а вязаная шапка российского бренда Svyazat — в пять тысяч. Не удалось Собчак вычислить лишь бренд и стоимость пальто из образа Брухуновой.

«Зачем она авоську на голову надела?», «Вещи дорогие, спору нет. Но выглядит она в них почему-то почти так же, как и юмор ее супруга Петросяна», «Пальто у нее от Balenciaga за 3 450 долларов (273 792 рубля)», «Классные шмотки», — прокомментировали юзеры.

Ранее фото жены Петросяна без одежды сравнили с картиной венецианского художника.