В Москве открылся главный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество»

На Тверской площади разбили городские ярмарки, где можно попробовать сладости и научиться их делать своими руками. Здесь можно будет устроить целую «сладкую» фотосессию в специальных зонах, украшенных конфетами «Столичные» и «Москвичка», тортом «Москва» и печатными пряниками.

На площадке «Путешествия в Рождество» на Кузнецком Мосту пройдет выставка новогодних елей, а на Манежной площади в шале «Рождественская почта» юные гости могут написать и отправить письмо Деду Морозу.

Мастер-классы для взрослых и детей:

можно научиться готовить праздничные угощения по рецептам народов разных регионов России;

посмотреть, как оформить праздничную афишу;

смастерить поздравительную открытку;

сделать оригинальную елочную игрушку или гирлянду;

научиться создавать 3D-модель елочной игрушки.

Ранее были раскрыты лучшие столичные места для катания на коньках в новогодние каникулы. Это ВДНХ, Парк Горького, Лужники и Красная площадь.