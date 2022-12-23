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14:17, 23 декабря 2022
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В Москве открылся главный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество»

В Москве открылся главный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Главный зимний городской фестиваль «Путешествие в Рождество» открылся в Москве. Он проработает в городе до 8 января. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«На широких ярмарках гости смогут попробовать праздничные национальные блюда из разных уголков страны, а также приобрести изделия народных промыслов и локальные продукты в качестве новогодних подарков для родных и близких. На площадке на Пушкинской набережной̆ можно найти крымские чаи и лаванду, калмыцкие кожаные изделия, якутскую резьбу по кости и многое другое», — сообщили организаторы.

В торговых шале можно попробовать:

  • калач с утиным фермерским мясом;
  • суп с кроликом, яблоком и грецким орехом;
  • суп гуляш по-краснодарски в хлебе;
  • калининградский мясной гуляш из говяжьего рубца;
  • уху в казане по-деревенски;
  • котлету из якутского омуля с картофельным пюре;
  • пряный суп с индейкой и чечевицей;
  • стейк из свинины с печеными яблоками.

Праздничные мероприятия в этом году пройдут на 32 площадках, каждая из которых посвящена объединяющим москвичей ценностям и добрым делам.

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Фото: Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Гости фестиваля смогут:

  • бесплатно покататься на коньках на 19 площадках «Московских сезонов»;
  • принять участие в творческих и кулинарных мастер-классах;
  • побывать на ярких гастрономических шоу от ведущих поваров;
  • попробовать угощения;
  • выбрать подарки;
  • сделать фотографии на память.
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Юные гости площадок смогут встретиться с любимыми персонажами сказок, поучаствовать в мастер-классах и попробовать угощения из российских регионов. Здесь можно будет познакомиться с традициями празднования Нового года разных народов страны.

На всех площадках фестиваля разместятся точки благотворительных проектов «Москва помогает» и «Добрая елка», в которых смогут принять участие все желающие.

Главное украшение фестиваля — новогодняя елка высотой 15 метров. Ее можно увидеть на Манежной площади. Это вторая по высоте ель после Кремлевской.

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На Тверской площади разбили городские ярмарки, где можно попробовать сладости и научиться их делать своими руками. Здесь можно будет устроить целую «сладкую» фотосессию в специальных зонах, украшенных конфетами «Столичные» и «Москвичка», тортом «Москва» и печатными пряниками.

На площадке «Путешествия в Рождество» на Кузнецком Мосту пройдет выставка новогодних елей, а на Манежной площади в шале «Рождественская почта» юные гости могут написать и отправить письмо Деду Морозу.

Мастер-классы для взрослых и детей:

  • можно научиться готовить праздничные угощения по рецептам народов разных регионов России;
  • посмотреть, как оформить праздничную афишу;
  • смастерить поздравительную открытку;
  • сделать оригинальную елочную игрушку или гирлянду;
  • научиться создавать 3D-модель елочной игрушки.

Ранее были раскрыты лучшие столичные места для катания на коньках в новогодние каникулы. Это ВДНХ, Парк Горького, Лужники и Красная площадь.

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