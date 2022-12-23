В Москве открылся главный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество»
Главный зимний городской фестиваль «Путешествие в Рождество» открылся в Москве. Он проработает в городе до 8 января. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
«На широких ярмарках гости смогут попробовать праздничные национальные блюда из разных уголков страны, а также приобрести изделия народных промыслов и локальные продукты в качестве новогодних подарков для родных и близких. На площадке на Пушкинской набережной̆ можно найти крымские чаи и лаванду, калмыцкие кожаные изделия, якутскую резьбу по кости и многое другое», — сообщили организаторы.
В торговых шале можно попробовать:
- калач с утиным фермерским мясом;
- суп с кроликом, яблоком и грецким орехом;
- суп гуляш по-краснодарски в хлебе;
- калининградский мясной гуляш из говяжьего рубца;
- уху в казане по-деревенски;
- котлету из якутского омуля с картофельным пюре;
- пряный суп с индейкой и чечевицей;
- стейк из свинины с печеными яблоками.
Праздничные мероприятия в этом году пройдут на 32 площадках, каждая из которых посвящена объединяющим москвичей ценностям и добрым делам.
Фото: Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Гости фестиваля смогут:
- бесплатно покататься на коньках на 19 площадках «Московских сезонов»;
- принять участие в творческих и кулинарных мастер-классах;
- побывать на ярких гастрономических шоу от ведущих поваров;
- попробовать угощения;
- выбрать подарки;
- сделать фотографии на память.
Юные гости площадок смогут встретиться с любимыми персонажами сказок, поучаствовать в мастер-классах и попробовать угощения из российских регионов. Здесь можно будет познакомиться с традициями празднования Нового года разных народов страны.
На всех площадках фестиваля разместятся точки благотворительных проектов «Москва помогает» и «Добрая елка», в которых смогут принять участие все желающие.
Главное украшение фестиваля — новогодняя елка высотой 15 метров. Ее можно увидеть на Манежной площади. Это вторая по высоте ель после Кремлевской.
На Тверской площади разбили городские ярмарки, где можно попробовать сладости и научиться их делать своими руками. Здесь можно будет устроить целую «сладкую» фотосессию в специальных зонах, украшенных конфетами «Столичные» и «Москвичка», тортом «Москва» и печатными пряниками.
На площадке «Путешествия в Рождество» на Кузнецком Мосту пройдет выставка новогодних елей, а на Манежной площади в шале «Рождественская почта» юные гости могут написать и отправить письмо Деду Морозу.
Мастер-классы для взрослых и детей:
- можно научиться готовить праздничные угощения по рецептам народов разных регионов России;
- посмотреть, как оформить праздничную афишу;
- смастерить поздравительную открытку;
- сделать оригинальную елочную игрушку или гирлянду;
- научиться создавать 3D-модель елочной игрушки.
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