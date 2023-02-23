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04:22, 23 февраля 2023
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Известная модель раскрыла бьюти-ритуал по уходу за волосами

Известная модель раскрыла бьюти-ритуал по уходу за волосами
Фото: Telegram-канал RESHETOVA

Бьюти-ритуал по уходу за волосами раскрыла в личном Telegram-канале экс-возлюбленная Тимати, известная модель Анастасия Решетова. Она отметила, что отказалась от окрашивания и практикует регулярные уходовые процедуры.

По словам Решетовой, для увеличения объема волос и отращивания длины эффективна плазмотерапия. Это курс процедур, при котором пациенту проводят серию инъекций препаратом, полученным из его собственной крови, обогащенной тромбоцитами и обработанной специальным активатором.

Также, по мнению модели, стоит отказаться от термической обработки волос, особенно от укладок. Если без фена и щипцов не обойтись, нужно использовать термозащиту. Кроме того, следует принимать витамины группы B, C, D и пользоваться ампулами для волос, отметила модель.

Ранее парикмахер-стилист рассказала о модных в 2023 году вариантах окрашивания волос.

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