Врач назвала повышающие риск ожирения факторы

Врач-диетолог, эндокринолог Оксана Михалева в беседе с «Известиями» рассказала, какие факторы повышают риск накопления лишнего веса.

По словам эксперта, избыточная масса тела часто ведет к развитию серьезных болезней, а иногда даже приводит к смерти. Михалева отмечает, что наиболее частой причиной возникновения лишнего веса является стресс. Часто люди начинают «заедать» свои проблемы, после чего уже не могут остановиться. В данном случае специалист советует незамедлительно обратится к психологу для решения проблемы.

Также диетолог отмечает, что вес человека отчасти генетически обусловлен. Так, в случае имеющегося ожирения у родственников необходимо четко следить за набором лишнего веса. Третьим фактором Михалева выделила нарушение режима сна и отдыха. Она напомнила, что ночью в организме человека вырабатывается гормон мелатонин, регулирующий биоритмы в зависимости от фаз сна и способствующий выработке соматотропного гормона, который отвечает за сжигание жира.

Помимо прочего, развитию ожирения способствует прием алкоголя, так как он повышает аппетит. Небезопасными для фигуры являются также соки, кофе, чай, йогурты и другие калорийные напитки, резюмирует диетолог.

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