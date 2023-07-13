Врач дала советы родителям страдающих ожирением детей

По словам педиатра, нужно есть в одно и то же время каждый день, максимально допустимая «погрешность» — полчаса. При этом нужно обязательно завтракать.

Врач заметила, что важную роль играет и режим дня. Существуют подтвержденные исследованиями данные, что «совы» чаще, чем «жаворонки», страдают от лишнего веса. Поэтому стоит выработать у ребенка привычку ложиться в одно и то же время каждый день, лучше всего до 22:00.

«Да, нормализация веса ребенка в большой мере зависит от рациона и образа жизни. Но также от того, насколько все члены семьи захотят решить эту проблему. Вы не сможете кормить сына или дочь одним овощным супом в то время, когда сами рядом едите пельмени. Поэтому правильно питаться, вовремя ложиться спать и вести здоровый образ жизни должны все!» — подчеркнула собеседница «Мосленты».

Александрова добавила, что количество детей с избыточной массой тела в России постоянно увеличивается. Лишний вес, ожирение в раннем и подростковом возрасте становятся причинами диабета, тяжелых хронических сердечно-сосудистых заболеваний и других патологий.

Ранее приемы для уменьшения калорийности перечислил доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург.