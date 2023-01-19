Врач назвала пять основных причин постоянного озноба
Пять основных причин постоянного озноба назвала «Мосленте» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. Врач уточнила, что этот симптом может возникать при самых разных нарушениях, а у женщины он проявляется чаще.
«Не стоит считать постоянное ощущение холода своей индивидуальной особенностью. Обычно за этим стоят вполне реальные проблемы со здоровьем, с большинством из которых можно справиться. Подходы могут быть разными — где-то нужна медикаментозная терапия, где-то — изменение образа жизни», — отметила она.
Одной из самых распространенных причин Малиновская назвала железодефицитную анемию — нехватку железа и низкий гемоглобин в крови. При этом ощущения холода — не единственный признак анемии. Могут наблюдаться сильная усталость и нарушения концентрации внимания.
Другая частая причина — атеросклероз, при котором на внутренних стенках кровеносных сосудов образуются холестериновые бляшки, мешающие нормальному току крови. Эксперт добавила, что это состояние чаще встречается у пожилых людей и курящих мужчин. В том случае, если поражены периферические сосуды, ответственные за кровоснабжение конечностей, то руки и ноги будут все время холодными. Кроме того, люди могут ощущать спазмы, судороги, онемение, побледнение кожи ног и боли в ногах при ходьбе.
Ощущение холода в конечностях характерно и для пациентов, страдающих диабетом. Оно развивается на фоне поражения периферических нервов, а не из-за каких-либо нарушений в работе кровеносных сосудов, пояснила Малиновская. Наиболее показательный анализ при подозрении на диабет — исследование на гликированный гемоглобин.
«В частности, желание закутаться потеплее часто появляется при гипофункции щитовидной железы. К ощущению холода при гипотиреозе добавляются перепады настроения, набор веса, сильная усталость. Помочь разобраться поможет анализ на гормоны щитовидной железы — ТТГ, Т4 и консультация эндокринолога», — добавила эксперт.
Дефицит витамина В12 часто встречается у веганов и тех, кто ест мало мяса. Он тоже может вызывать ощущение холода, а также покалывание и онемение кончиков пальцев. Определить нехватку В12 в организме можно с помощью анализов, а компенсировать — корректировкой питания или с помощью приема витаминных комплексов по рекомендации врача.
Ранее Малиновская перечислила опасные симптомы, указывающие на ухудшение работы щитовидной железы и выработку органом недостаточного количества гормонов.