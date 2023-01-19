Врач назвала пять основных причин постоянного озноба

Другая частая причина — атеросклероз, при котором на внутренних стенках кровеносных сосудов образуются холестериновые бляшки, мешающие нормальному току крови. Эксперт добавила, что это состояние чаще встречается у пожилых людей и курящих мужчин. В том случае, если поражены периферические сосуды, ответственные за кровоснабжение конечностей, то руки и ноги будут все время холодными. Кроме того, люди могут ощущать спазмы, судороги, онемение, побледнение кожи ног и боли в ногах при ходьбе.

Ощущение холода в конечностях характерно и для пациентов, страдающих диабетом. Оно развивается на фоне поражения периферических нервов, а не из-за каких-либо нарушений в работе кровеносных сосудов, пояснила Малиновская. Наиболее показательный анализ при подозрении на диабет — исследование на гликированный гемоглобин.