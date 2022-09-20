Врач сравнил реальных пациентов психиатрических клиник с киношными образами

В беседе с «Мослентой» главный внештатный психиатр столичного департамента здравоохранения, главврач психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева и полковник медицинской службы запаса Георгий Костюк сравнил реальных пациентов психиатрических клиник с киношными образами.

«Иногда ко мне приходят коллеги из других медицинских областей, и я провожу их по больнице, показываю, как мы работаем. Но когда мы вместе с ними приходим в острое отделение, они очень удивляются. "А где буйные?" — спрашивают коллеги, потому что видят обычных с виду пациентов в стандартных палатах. Я отвечаю, что привел их в отделение с самими сложными больными, большинство из которых, если не все, прибыли к нам на каретах скорой помощи», — поделился Костюк.

По словам врача, при поверхностном взгляде на этих пациентов, сложно понять, что они делают в психиатрической клинике. Дело в том, что на телеэкранах люди привыкли видеть таких больных в определенном образе: в смирительной рубашке и в состоянии крайнего возбуждения. «Это объясняется просто — малоприглядная картинка вызывает у зрителей больше эмоций. Вот только с реальностью она имеет очень мало общего», — подчеркнул собеседник «Мосленты».

Психиатр добавил, что он лично видел очень тяжелых больных в годы своего обучения в ординатуре петербургской больницы имени Скворцова-Степанова. Однако позднее такого он больше не встречал никогда. «Все изменилось благодаря лекарствам. Сегодня у нас есть фармакологическая терапия на все случаи жизни», — объяснил Костюк.

Ранее врач психотерапевт-сексолог, психиатр, кандидат медицинских наук, основатель первой в России клиники психосоматической медицины NeoVita Артем Толоконин рассказал, как правильно донести до ребенка, что он неправ, и указать на его плохое поведение.