Психиатр назвал правильную реакцию родителя на плохое поведение ребенка

Врач психотерапевт-сексолог, психиатр, кандидат медицинских наук, основатель первой в России клиники психосоматической медицины NeoVita Артем Толоконин рассказал «Мосленте», как правильно дать понять ребенку, что он не прав, и указать на его плохое поведение.

По словам специалиста, строгие запреты и наказания в этом вопросе не помогут. Эксперт рекомендует объяснить ребенку, что его действия могут навредить или повлечь за собой неприятные последствия.

«Физически ограждать ребенка от опасности можно и нужно. Например, когда вы крепче схватили за руку, чтобы ребенок не упал, или резко остановили, если впереди яма. Такую фиксацию ребенок понимает и осознает, что это направлено на его безопасность и сохранность», — объяснил психотерапевт.

По его словам, также существует капризный возраст — три года. В это время у ребенка сформировывается своя идея или план. И, если взрослый не разрешает его реализовать, малыш начинает капризничать и бунтовать. «Здесь воспитание заключается в том, чтобы спокойно и с любовь объяснить, почему это действие неправильное или вовсе может быть опасным для его здоровья. Путем проб и ошибок, а также со временем ребенок начинает это понимать», — отметил эксперт.

В заключении он добавил, что нужно давать ребенку шанс ошибиться, но при этом находится рядом с ним. Родителям всегда следует разговаривать с детьми, уважая даже их ошибочный выбор. Такую модель воспитания Толоконин назвал самой правильной.

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