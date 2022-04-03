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Девушку госпитализировали после падения на нее снега в Москве

Девушку госпитализировали после падения на нее снега в Москве
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

17-летнюю девушку госпитализировали после падения на нее снега в Москве. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации источника, на Цветном бульваре в районе дома 11, строение 1, на голову потерпевшей упал снег. Пострадавшую госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу №13 имени Филатова. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На данный момент девушка находится в хирургическом отделении, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.

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