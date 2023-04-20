Пакет с мертвым ребенком обнаружили в мусорном баке

Жительницу Оренбургской области, выбросившую пакет с мертвым четырехмесячным сыном в мусорный бак, задержали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по Оренбургской области.

Правоохранители задержали 22-летнюю женщину в городе Кинель Самарской области и доставили в следственный отдел. Возбуждено уголовное дело части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Как сообщает ведомство, инцидент произошел в среду, 19 апреля. Сотрудник коммунальных служб при выгрузке мусора нашел тело младенца. Выяснилось, что ребенок умер вследствие болезни. Чтобы не брать на себя ответственность, мать решила избавиться от тела, завернула его в пакет и выбросила в мусорный бак. С места происшествия подозреваемая скрылась и покинула город.

Эксперты установили, что мальчик скончался от пневмонии. Телесных повреждений на его теле обнаружено не было, уточнили в пресс-службе.

Ранее, весной прошлого года в мусоропроводе была найдена новорожденная девочка. Ребенок остался жив, ему нашли приемную семью.