В ресторане «Вкусно — и точка» в Москве обнаружили палочки с зеленым сыром

Палочки с сыром зеленого цвета, нехарактерного для свежего блюда, обнаружили посетители ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка» в торговом центре «Vegas Кунцево» в Москве. Фотографией блюда поделились в группе «ОИНФО» во «ВКонтакте».

«Дочка хорошо заметила, когда ела, что внутри они непонятно почему зеленым цветом. Сотрудники не смогли объяснить, почему сыр внутри явно испорчен и сказали, что не знают и не отвечают за то, что привозит поставщик», — написала автор. Она добавила, что ей предложили заменить заказанную позицию на новую бесплатно.

В комментариях в публикации некоторые подписчики сообщества принялись шутить, что автору текста попались палочки из сыра «Дорблю» с голубой плесенью.

«А вдруг она благородная ("Дорблю")?», «В "Макдоналдсе" тоже похожие истории были, к сожалению», «Так еще доплатить надо, "Дорблю" сегодня дорогой», «Единичные случаи (лично мне не попадалось никогда)», — прокомментировали юзеры.

Ранее двоих школьников госпитализировали из ресторана «Вкусно — и точка» в центре Москвы. 15-летний мальчик и 14-летняя девочка попали в токсикологическую реанимацию.