Москвичи раскритиковали памятник Жеглову и Шарапову

Памятник героям известного советского детективного сериала «Место встречи изменить нельзя» Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову, открытый в 2016 году, раскритиковали пользователи сети в комментариях к публикации москвича в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Скульптура установлена у входа в здание столичной полиции на Петровке, 38.

«Жуть какая!», «Это же на Петровке, 38? Так им и надо!», «Что за медная жесть?», «Ну отчего же? Свитер у Жеглова вот неплохо получился», «Все-таки [скульптора Александра] Рукавишникова надо было подальше от [певца Владимира] Высоцкого держать», — прокомментировали юзеры.

Автором монумента является народный художник России Александр Рукавишников. В сериале роль Жеглова исполнил известный российский бард Владимир Высоцкий, а роль Шарапова — актер Владимир Конкин. Высоцкого скульптор изобразил с нахмуренным лицом, а Конкина — с приветственно протянутой напарнику рукой.

Ранее на видео попало открытие памятника основателю ЛДПР, политику Владимиру Жириновскому.