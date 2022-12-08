Актриса Лиза Арзамасова намекнула на продолжение сериала «Папины дочки»

На продолжение популярного российского сериала «Папины дочки» намекнула на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) актриса Лиза Арзамасова, сыгравшая роль девочки-вундеркинда Галины Сергеевны.

«Кажется, что-то намечается», — подписала она фотографию сценария, на котором крупными буквами написано «Папины дочки. Серия 1».

Пользователей сети обрадовала эта информация. Многие из них заявили, что будут с удовольствием смотреть новые серии «Папиных дочек».

«Ура! Я буду смотреть», «Самая лучшая новость в 2022 году», «Мне 26, а я до сих пор пересматриваю этот чудесный сериал», «Очень хорошая новость!», «Ой, аж мурашки побежали… Смотрели с удовольствием», — прокомментировали юзеры.

Ранее актер Игорь Жижикин, много лет проработавший на съемках в Голливуде и часто играющий в кино роли злодеев, признался в любви к своим персонажам.