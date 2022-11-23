Играющий злодеев голливудский актер признался в любви к своим персонажам

Актер Игорь Жижикин, много лет проработавший на съемках в Голливуде и часто играющий в кино роли злодеев, в беседе с «Мослентой» признался в любви к своим персонажам.

«Зачастую мне достаются роли бандитов и злодеев. Доволен ли я таким амплуа? Да, вполне. Мне нравится изображать криминальных авторитетов, брутальных парней. Почему нет? Здорово же иметь возможность перевоплощаться, примерять на себя какие-то вещи, которые в реальной жизни не имеют к тебе отношения», — поделился артист.

При этом «добрые» роли Жижикин любит не меньше. Он уточнил, что за свою карьеру снялся в десятках комедий. Единственное, от чего актер предпочел бы отказался, это от съемок в эротических фильмах с пометкой «18+».

Ранее звезда популярного сериала «Мажор» Жижикин высказался об определении «москвич».