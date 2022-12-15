Гинзбург привел алгоритм действий для похудения после новогоднего обжорства

Алгоритм действий для похудения после новогоднего обжорства привел в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен» известный врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Новый год предполагает обжорство. Мы едим много, в частности много пищи жирогенной, которая потом откладывается у нас на боках, и мы не можем из этого сценария выйти, хотя выйти очень хотим», — отметил он. По словам специалиста, за праздники многие набирают по три-четыре килограмма и даже больше, для многих этот период оказывается срывом — после длительной заботы о здоровье люди переключаются на режим обильного питания.

Ни в коем случае нельзя переходить на разгрузку и тем более голод на следующий день после застолий, подчеркнул Гинзбург. «Это будет мучительно. Наш организм за праздники привык накапливать энергию, а не расходовать ее», — объяснил он.

Первый день после праздников диетолог посоветовал посвятить двигательной активности — сделать зарядку, принять контрастный душ и как можно больше ходить. В питании резких перемен в этот день быть не должно.

В следующие два дня стоит перейти на легкое питание. Лучше всего включить в рацион рыбу, грубый хлеб, крупы, много овощей, полезные масла типа оливкового и льняного, ягоды, немного орехов, кисломолочные напитки.

«Только после этого можно устроить разгрузочный день. На четверные сутки ваш организм наконец-то будет к этому готов», — сказал врач. Для максимально хорошего результата очень важно все время высыпаться, принимать душ и много ходить пешком, добавил он.

Ранее Гинзбург привел алгоритм действий для похудения перед Новым годом. «Следим за сном, хорошо спим, гуляем, стараемся не нервничать», — порекомендовал он.