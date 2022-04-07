Парфюмер назвала самые привлекательные для противоположного пола ароматы

Парфюмер, основатель бренда «VN Perfumes» и Школы парфюмерного искусства Валерия Нестерова в беседе с «Мослентой» назвала ароматы, способные привлечь противоположный пол и повлиять на расположение партнера.

Она объяснила, что в парфюмерии есть феромоноподобные вещества, которые раскрываются индивидуально на коже каждого человека, привлекая внимание противоположного пола. Это мускус и амбра. Однако парфюмер предупреждает, что использовать их следует лишь в особых случаях, для ежедневного применения они не подходят.

«К примеру, мускусы красиво раскрываются на женской коже, делают образ мягче, чувственнее. Амбра же подчеркивает деловые качества, целеустремленность, надежность и, раскрываясь под воздействием тепла мужской кожи, привлекает внимание женщин. Рядом с таким мужчиной девушка чувствует себя в безопасности, как за каменной стеной», — объясняет Нестерова.

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