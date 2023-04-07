Назван парфюмерный тренд весны и лета-2023

Парфюмерный тренд весны и лета 2023 года назвал в беседе с «Мослентой» основатель парфюмерной компании MARSO Павел Попов. Он посоветовал носить несколько ароматов одновременно.

«Особый тренд на ближайшие сезоны — лееринг, наслоение ароматов. Это прекрасная возможность проявить свою творческую составляющую и выразить свою индивидуальность», — сказал специалист.

Для сочетания ароматов в наличии должно быть не менее трех, среди которых обязателен минеральный. По словам Попова, он придаст глубину и естественность ароматам молодой зелени, цитрусов и древесным нотам, особенно актуальным этой весной.

К лету парфюмер рекомендовал добавить в коллекцию молекулярный аромат, который добавит воздушности. Особенно хорошо зазвучит он с глубокими кожаными нотами и оттенками сладких фруктов, больше всего актуальными летом.

Применяя принцип лееринга, можно наносить ароматы в одно привычное место или на разные части тела: на волосы, шею, запястья. Но желательно делать паузы в десять минут между нанесениями.

Ранее парфюмер назвала любимые запахи советских москвичей.