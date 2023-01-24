Парфюмер назвала любимые запахи советских москвичей

Любимые запахи советских москвичей назвала «Мосленте» парфюмерный искусствовед, критик, популярный лектор и автор обучающих программ в области парфюмерии Элина Арсеньева. По ее словам, популярностью у горожан пользовались пряные, теплые, ванильные запахи.

«Я их еще называю "обнимающие": амбровые, цветочные, причем цветы оранжерейные. Можно было услышать ноты розы, жасмина, магнолии», — описала Арсеньева любимые ароматы москвичей в СССР. Эксперт подчеркнула, что когда-то в столице существовала своя школа парфюмерии, полностью утраченная на сегодняшний день.

Ранее президент Союза коллекционеров России Валерий Архипов порекомендовал не выбрасывать советские духи и одеколоны. Он отметил, что парфюмерию из СССР можно выгодно продать.