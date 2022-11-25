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15:02, 25 ноября 2022
1 мин.

Самойлова заключила с матерью пари на миллион рублей

Самойлова заключила с матерью пари на миллион рублей
Кадр: @samoylovaoxana

Пари на миллион рублей заключила со своей матерью блогер, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова. Эта сумма будет стимулом для родственницы в похудении, рассказала знаменитость на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Это не спор, а именно пари. Если мама до конца января 2023 года похудеет на 15 килограммов, она получает миллион рублей», — сказала Самойлова.

По словам блогерши, общий срок соглашения — три месяца. При этом сейчас родственница уже похудела на девять килограммов, ее вес стал минимальным за последние 20 лет. «Осталось всего шесть килограммов, а значит, шансы на победу велики», — отметила Самойлова.

Ранее экс-солистка «ВИА Гры» поделилась личным способом похудения. Анна Седокова рассказала, что раз в неделю отказывается от еды.

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