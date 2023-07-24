15:21, 24 июля 2023
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Двое парней на самодельном плоту на Москве-реке попали на видео
Двое парней на самодельном плоту застряли на Москве-реке.
Кадр: Telegram-канал Baza
Двое парней на самодельном плоту застряли на Москве-реке. Видео, сделанное очевидцами, опубликовал Telegram-канал Baza.
По данным канала, молодые люди построили самодельный плот из бутылок и досок для плавания по Москве-реке. Более часа они дрейфовали по речной глади, но потом попытались выбраться на берег.
В результате ребят спасли друзья, которые протянули им веревку. Самодельный плот при этом вытащить из воды не удалось.
Ранее операция по спасению мужчины из Москвы-реки попала на видео.