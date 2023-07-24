Люди
15:21, 24 июля 2023
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Двое парней на самодельном плоту на Москве-реке попали на видео

Двое парней на самодельном плоту застряли на Москве-реке.

Двое парней на самодельном плоту на Москве-реке попали на видео
Кадр: Telegram-канал Baza

Двое парней на самодельном плоту застряли на Москве-реке. Видео, сделанное очевидцами, опубликовал Telegram-канал Baza.

По данным канала, молодые люди построили самодельный плот из бутылок и досок для плавания по Москве-реке. Более часа они дрейфовали по речной глади, но потом попытались выбраться на берег.

В результате ребят спасли друзья, которые протянули им веревку. Самодельный плот при этом вытащить из воды не удалось.

Ранее операция по спасению мужчины из Москвы-реки попала на видео.