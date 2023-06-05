Москвичи помогли мужчине выбраться из Москвы-реки и попали на видео
Операция по спасению мужчины из Москвы-реки попала на видео.
Неравнодушные жители Москвы помогли мужчине, оказавшемуся в Москве-реке, выбраться из воды на набережную. Спасательная операция попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».
На ролике 11 человек выстроились на набережной, чтобы помочь человеку выбраться на сушу. Двое мужчин, один из которых одет в униформу расцветки «городской камуфляж», организовали для этого живую лестницу, по которой оказавшийся в воде мужчина смог залезть наверх.
«Вот это ребята, не прошли мимо, не начали снимать, а помогли», «Молодцы», «Какие молодцы, не бросили человека в беде», «Человеки-пауки», — прокомментировали ролик юзеры.
Предположительно, москвич уронил что-то в реку и прыгнул в воду, чтобы достать вещь, но потом не смог самостоятельно выбраться из реки.
Ранее полуторогодовалого мальчика спасли из запертой квартиры в Москве.