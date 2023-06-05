Москвичи помогли мужчине выбраться из Москвы-реки и попали на видео

«Вот это ребята, не прошли мимо, не начали снимать, а помогли», «Молодцы», «Какие молодцы, не бросили человека в беде», «Человеки-пауки», — прокомментировали ролик юзеры.

Предположительно, москвич уронил что-то в реку и прыгнул в воду, чтобы достать вещь, но потом не смог самостоятельно выбраться из реки.

Ранее полуторогодовалого мальчика спасли из запертой квартиры в Москве.