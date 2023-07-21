Стоматолог предупредила об опасности пародонтита

Спровоцировать развитие пародонтита могут: плохая гигиена, курение, переохлаждение, снижение иммунитета, наследственность, а также провоцирующие воспалительные процессы болезни, рассказала врач.

К первичным признакам пародонтита Месропова отнесла кровоточивость десен, возникновение карманов, углублений между зубом и десной, ноющую боль, разрушение костной ткани, периодическое шатание зубов. Чтобы вовремя распознать болезнь и сохранить зуб, она порекомендовала регулярно посещать стоматолога.

«К сожалению, в большинстве случаев пациенты долго откладывают визит к врачу, даже если подозревают неладное, и приходят, когда их зубы находятся в уже очень запущенном состоянии и спасти их трудно», — заметила собеседница «Мосленты».

Сохранить здоровье помогают прежде всего бережное отношение к себе и внимательность к тем процессам и изменениям, которые протекают в организме, и только потом все то, что может предложить наука, медицина и фармацевтика, подчеркнула она.