Стоматолог предупредила об опасности пародонтита
Стоматолог Месропова предупредила о потере зубов из-за пародонтита.
Об опасности пародонтита предупредила в беседе с «Мослентой» стоматолог-терапевт, кандидат медицинских наук, директор стоматологии «Даймонд» Кристина Месропова.
Пародонтит не случайно называют похитителем зубов. Эта неприятная болезнь, представляющая собой воспаление тканей удерживающего зуб парадонта, действительно грозит потерей зубов. Большинство людей в силу своей занятости и невнимательности часто запускают ее, пока не теряют зубы в большом количестве
Кристина Месропова
Спровоцировать развитие пародонтита могут: плохая гигиена, курение, переохлаждение, снижение иммунитета, наследственность, а также провоцирующие воспалительные процессы болезни, рассказала врач.
К первичным признакам пародонтита Месропова отнесла кровоточивость десен, возникновение карманов, углублений между зубом и десной, ноющую боль, разрушение костной ткани, периодическое шатание зубов. Чтобы вовремя распознать болезнь и сохранить зуб, она порекомендовала регулярно посещать стоматолога.
«К сожалению, в большинстве случаев пациенты долго откладывают визит к врачу, даже если подозревают неладное, и приходят, когда их зубы находятся в уже очень запущенном состоянии и спасти их трудно», — заметила собеседница «Мосленты».
Сохранить здоровье помогают прежде всего бережное отношение к себе и внимательность к тем процессам и изменениям, которые протекают в организме, и только потом все то, что может предложить наука, медицина и фармацевтика, подчеркнула она.
Не вылеченный вовремя пародонтит опасен полным распадом челюстной ткани и выпадением зубов. Пациент может за раз лишиться более десятка зубов! Эта болезнь дает колоссальный ущерб красоте и здоровью. А чтобы восполнить их, потребуются существенные расходы на ортопедическое лечение, протезирование имплантами
Кристина Месропова
Удаление зубов при пародонтите ведет к перегрузке оставшихся зубов и дальнейшему ускорению убыли костной ткани, что в свою очередь может обусловить неблагоприятный исход имплантации, добавила Месропова.
«Можно ли вылечить хронический пародонтит? Невозможно полностью, но стоматолог-пародонтолог может добиться стойкой ремиссии, остановить кровоточивость десны и уменьшить подвижность зубов. Все это возможно при строгом соблюдение рекомендаций врача, индивидуальном подборе средств гигиены и выполнении правильной техники чистки зубов», — рассказала стоматолог.
Ранее основные способы устранения кровоточивости десен назвала кандидат медицинских наук, практикующий стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники «Столица» Егана Маруфиди.