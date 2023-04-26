01:26, 26 апреля 2023
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В столичной подземке москвич провез безбилетного пассажира в рюкзаке
В метро москвич вез собаку в рюкзаке и попал на видео.
Кадр: Группа «Подслушано Метро Москвы» в социальной сети «ВКонтакте»
В столичной подземке москвич провез безбилетного пассажира в рюкзаке и попал на видео опубликованное в группе «Подслушано Метро Москвы» социальной сети «ВКонтакте».
Мужчина вез в своей сумке собаку породы шпиц, питомец при этом дремал.
«Забрала бы себе этого милашку», «Красавчик», «Меня бы так на работу отвезли», — написали пользователи сети.
Ранее необычный пассажир московского автобуса умилил пользователей сети.