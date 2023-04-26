В столичной подземке москвич провез безбилетного пассажира в рюкзаке и попал на видео опубликованное в группе «Подслушано Метро Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина вез в своей сумке собаку породы шпиц, питомец при этом дремал.