01:24, 24 апреля 2023
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Необычный пассажир московского автобуса умилил пользователей сети
Мужчина проехался в столичном автобусе с енотом на плече.
Фото: Vadim Pospelov / Unsplash
Необычный пассажир столичного автобуса умилил пользователей группы «Подслушано Метро Москвы» социальной сети «ВКонтакте».
Автор публикации запечатлел на фото мужчину, который проехался в общественном транспорте с енотом. Питомец сидел на плече пассажира, стоявшего в салоне автобуса, и с любопытством смотрел по сторонам.
«Какой он потрясающий», «Любопытный», «Класс», «Какой милый пассажир», «Енотик Полоскун», — написали пользователи сети.
Ранее безбилетный пассажир автобуса попал на видео в Москве.