Необычный пассажир московского автобуса умилил пользователей сети

Необычный пассажир столичного автобуса умилил пользователей группы «Подслушано Метро Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

Автор публикации запечатлел на фото мужчину, который проехался в общественном транспорте с енотом. Питомец сидел на плече пассажира, стоявшего в салоне автобуса, и с любопытством смотрел по сторонам.

«Какой он потрясающий», «Любопытный», «Класс», «Какой милый пассажир», «Енотик Полоскун», — написали пользователи сети.

Ранее безбилетный пассажир автобуса попал на видео в Москве.